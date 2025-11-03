Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di lunedì 3 novembre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

Dopo esserci lasciati – ormai da un paio di giorni – alle spalle lo sfortunato mese di ottobre, proseguiamo il nostro viaggio novembrino tra i numeri vincenti del Million Day con la giornata di oggi (naturalmente lunedì 3 novembre 2025) nel corso della quale potremo scoprire i prossimi 10 numeri vincenti che proteggeranno il loro milionario premio: dieci numeri che – come molti tra voi sapranno – verranno estratti in due differenti tornate tra le ore 13:00 e le 20:30 con noi de ilSussidiario.net che vi accompagneremo alla loro scoperta, nella speranza che riusciate a mettere a segno la vostra vincita nel Million Day!

Per ora, ovviamente, il mese di novembre non ha ancora regalato alcun bottino da un milione di euro, ma se fosse proprio questa sera l’occasione giusta vogliamo ricordarvi – nel caso sia qualcuno tra voi il vincitore – che per riscuotere il premio massimo del Million Day dovrete obbligatoriamente andare in una filiale della Banca Intesa Sanpaolo: con voi dovrete naturalmente portare anche la schedine fortunata per certificare la vincita; mentre questa regola si applica a tutti i premi superiori ai 10mila e 500 euro!

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day: 14 – 16 – 31 – 37 – 40

Extra MillionDay: 4 – 7 – 27 – 44 – 49