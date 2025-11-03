Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di lunedì 3 novembre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Con una nuova – certamente estenuante – giornata di lunedì che sta volgendo finalmente al termine, tornano a riaccendersi anche le vostre speranza di vittoria riposta nel Million Day, oggi eccezionalmente accompagnato dall’intero arco dei concorsi lottiferi, impegnati nel recupero dell’appuntamento che abbiamo perso nella serata di sabato scorso quando abbiamo festeggiato Ognissanti: proprio il Million Day, peraltro, si piazzerà nell’esatto mezzo dei sorteggi del Lotto, richiamando la vostra attenzione non prima delle ore 20:30 per un’estrazione che sarà immediata e – speriamo – ricchissima!

D’altra parte – è sembra bene ricordarlo a scanso di equivoci – è parecchio tempo che il Million Day non regala a nessuno dei suoi giocatori l’ambitissimo premio dal valore di un milione di euro e la speranza sempre ferma e viva è che finalmente la situazione si sblocchi e la Dea Bendata torni a garantire ricchissime emozioni a qualcuno di particolarmente fortunato: dal conto nostro, ciò che ci resta da dirvi è un sentito “buona fortuna”, ricordandovi che qua sotto troverete tutti i numeri vincenti non appena verranno sorteggiati!

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day:

7 – 9 – 15 – 24 – 46

Extra MillionDay:

2 – 4 – 34 – 40 – 44