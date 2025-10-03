E' tutto pronto per il Million Day e per la prima estrazione di questo venerdì 3 ottobre 2025: alle ore 13:00 spazio alle due cinquine fortunate
Siamo pronti a scoprire i numeri vincenti del Million Day della prima estrazione di oggi, venerdì 3 ottobre 2025, classico appuntamento delle ore 13:00. Mancano ormai poche ore poi si alzerà il sipario sulle due cinquine fortunate odierne, quella da 100mila euro per chi gioca anche gli Extra Million Day, e quella da un milione, il premio più ambito. E chissà che in questo 3 ottobre 2025 non possa ripetersi quanto avvenne il 18 luglio del 2024, una data che possiamo definire storica per il gioco del Million Day.
Durante l’estate dell’anno scorso, infatti, si registrarono ben nove vincite da un milione di euro in contemporanea, in occasione dell’estrazione delle ore 13:00. I numeri sorteggiati furono 11, 18, 20, 22, 27, una combinazione tutt’altro che semplice da individuare ma clamorosamente nove fortunati giocatori si portarono a casa il malloppo.
A festeggiare furono i giocatori di Rimini, Cardito e San Giuseppe Vesuviano (entrambi della provincia di Napoli), ma anche Modica (Ragusa), Licata (Agrigento), Fondi (Latina), Torino e Follina (provincia di Treviso, con due vittorie). 9 milioni di euro che vennero ottenuti in sei casi con una giocata singola, quindi con una semplice schedina da un euro, mentre negli altri tre casi con una giocata plurima o integrale. Che questo 3 ottobre 2025 possa essere il nuovo 18 luglio? Noi lo speriamo tanto, nell’attesa, buon Million Day a tutti.
NUMERI VINCENTI MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY
Million Day:
Extra MillionDay: