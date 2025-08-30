Estrazione Million Day ed Extra MillionDay dei numeri vincenti di sabato 30 agosto 2025: scopriamo le combinazioni fortunate del concorso delle ore 13:00
Un nuovo giorno per Million Day ed Extra MillionDay con un’altra doppia estrazione di pranzo per offrire ai giocatori l’occasione di tentare la fortuna. Per partecipare è va compilata una schedina in ricevitoria, ma potete anche giocare online, usando lìApp My Lotteries o i siti autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a patto di avere attivo un conto gioco personale.
La modalità di gioco può essere singola, plurima o sistemistica: nel primo caso vanno selezionati 5 numeri al costo di un euro, nel secondo potete inserire fino a 10 giocate, nel terzo vanno selezionati da 6 a 9 numeri, per sviluppare combinazioni multiple, scegliendo però sistema ridotto o integrale. Da qualche tempo, però, potete aggiungere l’opzione Extra per partecipare a un’estrazione aggiuntiva con gli stessi numeri della giocata base, aumentando le possibilità di vincita senza modificare le probabilità complessive.
Quando arriva il momento dei numeri vincenti, potete verificare i risultati della giocata di pranzo, scansionando il QR code tramite app o sito ufficiale, inserendo il seriale sul sito ufficiale o confrontando la propria combinazione con quella estratta. I premi variano in base ai numeri indovinati, con l’obiettivo di arrivare a un milione di euro per il gioco principale, 100mila euro per Extra.
L’importo incide sul metodo di riscossione dei premi: vincite fino a mille possono essere riscosse in ricevitoria o accreditate sul conto gioco; il premio milionario richiede invece la presentazione dello scontrino presso una filiale Intesa Sanpaolo o l’Ufficio Premi IGT Lottery a Roma.
ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00 DI EXTRA MILLIONDAY E MILLION DAY
Million Day: –
Extra MillionDay: –