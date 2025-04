Sta per tornare il Million Day e precisamente l’estrazione delle ore 20:30 di oggi, 30 aprile 2025, l’ultimo dei due appuntamenti quotidiani con il gioco del milione di euro. Le cinquine fortunate come sempre saranno due, una da un milione di euro e una da 100.000: su quale puntare? Ovviamente la risposta è ovvia ma in ogni caso sarebbe bello portarsi a casa anche il premio minore. Come vi diciamo più volte c’è da fare una cosa semplice: giocare cinque numeri sperando che facciano il “match” con quelli estratti.

La seconda cosa da fare, è quella di recarsi presso una ricevitoria o eventualmente giocare online, infine c’è una terza cosa da fare, scegliere i numeri vincenti: se non doveste averli fra le mani non disperate perché vi veniamo in soccorso noi. Anche oggi dispenseremo i nostri consigli, le nostre cinquine tutte per voi, sperando siano quelle giuste. Partiamo dai cinque numeri, sfruttando come facciamo spesso e volentieri, la data odierna. Ci giocheremo quindi il numero 4, il 20, poi il 25 e il 30, quindi come quinto numero ci mettiamo il 3, visto che il mercoledì è il terzo giorno della settimana. Per un’altra cinquina scegliamo invece il sette, poi il 20, il 33, il 37 e infine il 44. Concludiamo con un’ultima cinquina per l’estrazione delle ore 20:30, quella composta dai numeri 1, 10, 23, 45 e infine 55. Speriamo che questi 15 numeri siano quelli fortunati, noi nel frattempo incrociamo le dita: chissà che oggi non sia il vostro giorno.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: SCOPRI I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 1 – 2 – 10 – 38 – 53

Extra MillionDay: 6 – 34 – 37 – 39 – 46