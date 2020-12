MILLION DAY/ Estrazione numeri vincenti: la combinazione di oggi 30 dicembre 2020

Da pochi istanti sono stati svelati i nuovi numeri vincenti dell’ultima estrazione dell’anno del Million Day. Sono cinque le cifre fortunate di questo giovedì 31 dicembre 2020 che potrebbero rappresentare per qualche appassionato della lotteria a premi fissi di Lottomatica una piccola speranza in più in vista di un ignoto 2021. Qui di seguito sarà possibile scoprire qual è la nuova combinazione vincente, ovvero la cinquina che saluterà per sempre un 2020 rappresentato da diverse vincite milionarie e non solo.

Le modalità per poter procedere alla consueta verifica della combinazione estratta sono svariate. Oltre a poterla visionare sulle nostre pagine, infatti, sarà disponibile anche in altre modalità. Chi ad esempio ha deciso di procedere con la propria giocata online, potrà visualizzare in diretta alle 19.00 l’animazione dell’estrazione direttamente sul sito del gioco e successivamente cliccando sulla voce “Estrazione di oggi” potrà visualizzare anche l’esito della propria giocata sotto le cinque cifre fortunate. In alternativa potrà usare l’app Lotto o collegarsi alla pagine 782 di Mediavideo Mediaset per poter avere la certezza di essere (o non essere) tra i milionari del 2020! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 30 DICEMBRE 2020

9 – 15 – 25 – 29 – 55

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

OGGI AVREMO UN NUOVO VINCITORE?

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: è tutto pronto, alle ore 19.00 conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020. Continua la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco a premi targato Lottomatica e c’è grande curiosità di conoscere il 145esimo vincitore della storia: ricordiamo che le ultime vincite – ben quattro – sono state registrate lo scorso 11 dicembre 2020 in tutta Italia.

C’è tempo per effettuare le ultime scommesse: il gong per il Million Day scatterà alle ore 18.45 ed è consentito giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. Alle ore 19.00, come dicevamo, è in programma l’estrazione della cinquina dorata: sarà possibile seguirla su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

In attesa dell’estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day, andiamo a conoscere le principali statistiche del gioco targato Lottomatica. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli che vengono estratti più spesso: prima posizione per il 20 con 45 estrazioni. 2, 46 e 51 seguono a stretto giro con 43 estrazioni, mentre 17 e 31 sono fermi a 40 estrazioni. Altri tre numeri con 39 estrazioni: parliamo di 27, 37 e 55.

Passiamo adesso ai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in vetta troviamo il 24, di cui non si hanno notizie da 62 giorni. Il 38 non viene estratto da 48 turni, mentre il 18 ha un ritardo di 37 estrazioni. 13 e 33 non rientrano nella cinquina milionaria da 27 giorni. Segnaliamo il ritardo di 49 (22 turni) e 44 (21 turni), mentre 7 e 45 mancano all’appello da 20 estrazioni.



