Million Day/ Numeri vincenti di oggi 30 marzo 2020

MILLION DAY, ESTRAZIONE 30 MARZO 2020

Altro giro, altra corsa: è tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day, tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, lunedì 30 marzo 2020. Sono passate esattamente due settimane dall’ultima vincita milionaria, quando un fortunato scommettitori di Ceppaloni (provincia di Benevento) si assicurò il jackpot del gioco targato Lottomatica. Giocare è molto semplice: è possibile effettuare la propria scommessa online, grazie all’applicazione My Lotteries o in ricevitoria. Per compilare la schedina, è necessario individuare cinque numeri tra 1 e 55 compresi, mentre l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro. Sono tre le tipologie di giocata a disposizione per tutti gli amanti del Million Day: parliamo della giocata singola, della giocata plurima e della giocata sistemistica. Andiamo a scoprire come si differenziano…

CHE GIOCATE SONO PERMESSE?

La più utilizzata dai giocatori del Million Day è sicuramente la giocata singola, che prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri, l’importo della giocata è sempre di 1 euro. Più elaborata, invece, la giocata plurima, che consente di mettere all’interno della stessa schedina più giocate singole. Anche in questo caso ogni giocata è composta da cinque numero ed al costo di 1 euro. E’ possibile effettuare questa giocata sia in ricevitoria (compilando la schedina cartacea fino a 5 giocate in una sola schedina o a voce per giocare fino a 10 giocate in un solo scontrino) che con l’App Lotto (fino a 10 giocate singole tramite una sola schedina digitale). Infine la giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto: il primo sviluppa tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni), mentre il secondo ne sviluppa solo una parte.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 30 MARZO 2020

x

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA