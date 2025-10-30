Stiamo per scoprire quali sono i numeri vincenti del Million Day per la giornata di oggi, 30 ottobre 2025, ore 20:30: l'elenco dei fortunati

Tornerà questa sera il Million Day. Siamo giunti ormai agli sgoccioli di questo mese, è il 30 ottobre, e alle ore 20:30 ci sarà spazio per una nuova estrazione. Quello di oggi può essere considerato come un “triste anniversario” per il Million Day tenendo conto che è passato esattamente un mese dall’ultimo vincitore, l’ultimo fortunato che si è portato a casa un milione di euro. Era infatti il 30 settembre scorso quando si registrava il 349esimo milionario in Italia, 349 milioni di euro distribuiti nel giro di 7 anni circa, con l’aggiunta di tutti gli altri premi secondari, a cominciare dai 100.000 euro assegnati agli Extra Million Day.

Peccato però che da 30 giorni a questa parte la fortuna sembrerebbe essersi esaurita per i giocatori del Million Day. Ogni giorno speriamo infatti che qualche nostro connazionale possa portarsi a casa il super premio, ma ogni volta rimaniamo delusi: che per l’estrazione delle ore 20:30 si possa finalmente invertire il trend negativo? Ovviamente noi speriamo di sì e confidiamo in voi: incrociamo le dita e soprattutto, buona fortuna, buon divertimento e buona giocata.

MILLION DAY, ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 5 – 7 – 26 – 52 – 55

Extra MillionDay: 15 – 19 – 27 – 50 – 53