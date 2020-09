MILLION DAY NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 30 settembre 2020: la combinazione

Ci siamo, il dado è tratto: pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 30 settembre 2020, e c’è grande curiosità di scoprire chi sarà il 124esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica. Per assicurarsi il maxi jackpot da 1 milione di euro è necessario azzeccare la cinquina vincente, mentre per chi indovina quattro numeri è previsto un premio da 1.000 euro. 100 euro andranno a chi ha beccato tre numeri, mentre chi si è fermato a due numeri si dovrà accontentare di un “rimborso” di 2 euro. Potete controllare i cinque numeri vincenti a fondo pagina, oltre che sulle piattaforme specializzate. D’ora in poi sarà possibile piazzare scommesse per l’estrazione di giovedì 1 ottobre 2020. Per oggi è tutto, Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per un nuovo appuntamento con il mondo Million Day! (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 30 SETTEMBRE 2020

3 – 7 – 19 – 38 – 45

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/

ALLA SCOPERTA DEL NUOVO VINCITORE DEL MILLION DAY

Mancano davvero pochi minuti all’estrazione del Million Day di oggi, mercoledì 30 settembre 2020, e tantissimi scommettitori in questi minuti stanno effettuando le ultime giocate. C’è grande curiosità di capire se verrà eletto oggi il 124esimo vincitore della storia del gioco a premi targato Lottomatica, che potrebbe portarsi a casa il maxi-jackpot da 1 milione di euro. Una cifra ambita da tutti, ma ricordiamo che la probabilità di vincita è di 1 su 3.478.761. Insomma, tutt’altro che una passeggiata: serve una grandissima dose di fortuna. Non dimentichiamo che è possibile effettuare le ultime scommesse fino alle ore 18.45: consentito giocare in ricevitoria, sulle piattaforme online e tramite l’applicazione My Lotteries. Quindici minuti più tardi, alle ore 19.00, è in programma l’estrazione della combinazione dorata: a fondo pagina potrete trovare i cinque numeri vincenti, ma in alternativa è possibile seguire l’estrazione in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset. (Aggiornamento di MB)

COME SI GIOCA AL CONCORSO?

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: appuntamento alle ore 19.00 per conoscere i cinque numeri vincenti di oggi, mercoledì 30 settembre 2020. Prendere parte al gioco targato Lottomatica è semplicissimo: bisogna scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro. Questa è la tipologia di giocata singola – si può giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 20 estrazioni – ma è possibile optare anche per altre due modalità di scommessa. Partiamo dalla giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, e al costo di 1 euro. Poi c’è la giocata sistemistica del Million Day, che permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. Entrambe si possono giocare in abbonamento per più giorni consecutivi fino ad un massimo di 5 estrazioni.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Passiamo adesso alle statistiche del Million Day e prendiamo in considerazione ritardatari e frequenti. Partiamo dai numeri che non vengono estratti da più tempo: in vetta alla classifica troviamo il 18, latitante ormai da 56 giorni. 15 e 23 non si fanno vedere rispettivamente da 47 e 46 turni, mentre del 44 non si hanno notizie da 41 estrazioni. Il 35 manca all’appello da 35 giorni, mentre il 54 ha un ritardo di 32 estrazioni. Segnaliamo infine 38-7 (30 estrazioni), 6 (27 estrazioni) e 30 (25 estrazioni). Passiamo adesso ai numeri che sono stati estratti più spesso nell’ultimo periodo nel Million Day: il re della frequenza è il 2 con le sue 44 estrazioni. Al secondo posto troviamo il 16 con 42 estrazioni, seguito dal poker 1-11-37-55 con 39 estrazioni. Infine, segnaliamo la frequenza di 51 (38 estrazioni), 43 (38 estrazioni), 28 (38 estrazioni) e 17 (38 estrazioni).



