Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 30 settembre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

Potrebbe essere oggi – ovviamente martedì 30 settembre 2025 – il giorno in cui vedremo assegnare il 349esimo premio milionario in uno dei due consueti appuntamenti con il Million Day, con un giocatore (che magari è proprio tra voi carissimi lettori) che o alle 13:00 o alle 20:30 riuscirà a mettere a segno una fantastica cinquina dal valore di un milione di euro esatti; tutto senza mai dimenticare che nel frattempo potrete anche decidere di provare a mettere le mani sul bottino da 100mila euro che caratterizza il concorso Extra del Million Day con la sua estrazione che si tiene pochissimi minuti dopo quella principale e che eleggerà altri cinque numeri fortunatissimi!

Complessivamente, giocare al Million Day e all’Extra MillionDay è sempre semplicissimo perché la schedina è unica e vi basterà scegliere solamente cinque numeri che pensate possano essere quelli vincenti, validi per tutti e due i sorteggi; mentre d’altra parte è altrettanto vero che vincere non è affatto impossibile perché – escludendo ovviamente il milione, piuttosto complesso da centrare – grazie anche solo a un paio di numeri potete portarvi a casa un piccolo premio di consolazione (pari al doppio della vostra scommessa iniziale) che crescerà man mano che aumenteranno i numeri indovinati, con un totale di quattro differenti bottini in palio!

