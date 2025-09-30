Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 30 settembre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

È la seconda volta in questa giornata di martedì 30 settembre 2025 in tutti voi carissimi lettori che sperate di riuscire a diventare un pochino più ricchi potete piazzare le vostre scommesse per partecipare al concorso del Million Day, con l’estrazione – appunto, la seconda della giornata dopo quella che si è già tenuta allo scoccare delle ore 13:00 e che abbiamo già seguito in diretta in un altro articolo che potete facilmente recuperare tra queste stesse pagine – che si terrà alle ore 20:30 precise; mentre tutti voi ritardatari che non avete ancora compilato le vostre schedine per il Million Day potrete farlo entro un massimo di 10 minuti d’anticipo rispetto al sorteggio!

Le modalità di gioco, peraltro, non cambiano e tutti voi che siete soliti misurarvi con questo concorso potrete tranquillamente procedere come siete abituati a fare; mentre a voi che prima di oggi non avete mai giocato al Million Day ci teniamo a dire che la cosa più importante da fare (per no dire, di fatto, l’unica) è quella di scegliere cinque numeri che per qualche ragione pensate possano essere i vincenti di oggi, inserendoli – semplicemente barrando le rispettive casellina – nella schedina dedicata a questo concorso, con un costo di appena 1 euro che potrebbe farvene vincere un milione!

