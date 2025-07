Scopriamo quali sono gli ultimi numeri vincenti per il Million Day di oggi, 31 luglio 2025, ore 20:30: ecco l'elenco dei fortunati

Se siete arrivati su questa pagina significa solo una cosa: anche voi siete fra gli sfegatati giocatori del Million Day e molto probabilmente avrete puntato i vostri numerini preferiti in vista dell’estrazione che chiude questo mercoledì 31 luglio 2025. Alle ore 20:30 tutti con il naso sullo smartphone o eventualmente sul computer, per scoprire appunto le cinquine fortunate e chissà che per qualcuno non significhi dimenticarsi della vita di prima e iniziare un qualcosa di nuovo e decisamente interessante.

Meglio volare bassi comunque, non esageriamo, e prima di tutto vanno pensati i numeri da giocare, altrimenti non andrete da nessuna parte e le vostre rimarranno solo delle splendide fantasie e nulla più. Perchè non giocarsi ad esempio la data odierna? Possiamo quindi scegliere il 7, poi il 20, il 25 e il 31, con l’aggiunta di un bel 40: come vi sembra questa cinquina?

A noi garba parecchio come dicono gli amici toscani. Un altro set di numeri da giocare potrebbe essere quello formato dal 21, il 29, poi il 33, il 37 e infine il 52. Concludiamo, sperando di farlo in bellezza, con un’ultima stringa di numeri per il Million Day delle ore 20:30, ovvero, il 6, il 18, poi il 32, il 40 e infine il 54. Che fra queste quindici cifre si nasconda la giocata da top player dell’anno? Appuntamento a fra poco per scoprirlo.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day 7 – 16 – 39 – 40 – 53

Extra MillionDay 3 4 – 17 – 32 – 43

