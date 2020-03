Million Day/ Numeri vincenti di oggi 31 marzo 2020

Million Day non ferma la sua corsa e torna oggi, martedì 31 marzo 2020, con una nuova estrazione. In ballo c’è sempre un milione di euro: questo il premio che si può conquistare indovinando la cinquina fortunata. Rimasto attivo in questo periodo difficile, legato all’emergenza coronaviurs, il MillionDay però si adegua alle misure restrittrive introdotte dal governo per contenere la diffusione dell’epidemia. Si può giocare solo online, una modalità che comunque era già prevista precedenemente. Se però ancora non avete un conto di gioco online, potete provvedere subito per partecipare all’appuntamento odierno con la fortuna. E magari, indovinando i numeri vincenti, potreste aggiornare anche la classifica dei vincitori, che vede ben 102 persone premiate. L’ultima ha fatto festa mercoledì 25 marzo. Il fortunato è di Pietra Ligure (SV). Noi restiamo a casa, ma la dea bendata continua a fare il suo giro. Fatevi trovare pronti!

ESTRAZIONE MILLION DAY, COME GIOCARE ONLINE

Se non sapete ancora come si gioca online al Million Day, non temete. Basta registrarsi sul sito ufficiale di Lottomatica, poi effettuare una ricarica, grazie alla quale potete ricevere fino a 10 euro di bonus. Online c’è anche una “demo”, un video che vi mostra come giocare online al MillionDay. Potrebbe tornarvi utile, anche se i più tecnologici potrebbero optare per l’App MyLotteries. E così potreste scoprire anche le tipologie di giocate, perché non ve n’è solo una. C’è quella singola, la più semplice, ma con MillionDay sono disponibili anche le giocate multiple e quelle sistemistiche. Insomma, le strade per l’estrazione MillionDay sono diverse, l’appuntamento con i numeri vincenti invece resta fissato alle 19. Quello sarà il momento in cui usciranno i numeri vincenti e quindi potrete controllare la vostra giocata sperando sia quella fortunata. Noi ci faremo trovare pronti per indicarvi la cinquina vincente, ma non dimenticate di controllare anche sui canali ufficiali di Million Day.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 31 MARZO 2020

–

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA