Si chiuderà ufficialmente e definitivamente nella giornata di oggi lo sfortunato mese di marzo 2025 che tra Million Day ed Extra MillionDay ha permesso di vincere veramente pochissimi premi degni di nota, in particolare guardando a quell’ambitissimo milione in palio per chiunque sia in grado – con una botta di fortuna decisamente importante ed alta – di indovinare una della due cinquine; mentre resta fermo il fatto che proprio oggi potremmo assistere a qualche graditissima sorpresa tra le ore 13:00 e le 20:30 che – come sempre – ci consegneranno due differenti cinquine vincenti del Million Day ed altrettante per quanto riguarda la versione Extra del concorso!

Nel caso in cui lo desideriate – magari perché vi sentite oggi particolarmente ispirati e fortunati – potrete ovviamente partecipare liberamente ad entrambi i sorteggi del Million Day, procedendo (come certamente molti tra voi già sapranno) con la consueta scelta dei vostri cinque numeri fortunati da indicare nell’apposita schedina disponibile sia in tutti i punti scommessa italiani – tra Sisal e le altre agenzie -, sia sui rispettivi siti; fermo restando che nel secondo caso dovrete anche perdere un po’ di tempo per creare un account, ma con il beneficio che nel caso in cui lo facciate non dovrete mai più andare in ricevitoria!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: