Stimo per assistere all’ultimissimo – dopo quello che già alle ore 13:00 ci ha permesso di scoprire la prima cinquina vincente odierna – concorso di marzo del Million Day e dell’Extra MillionDay che proprio allo scoccare delle ore 20:30 potrebbe regalarci qualche inattesa (ma al contempo lungamente sperata) sorpresa dal valore incredibile di un milione di euro: proprio questo – e siamo certi che moltissimi tra voi già lo sapranno – è il valore massimo che il bottino del Million Day può raggiungere; ma il tutto accompagnato da altre tre (oppure sette contando anche la versione Extra) categorie di premi decisamente interessanti e che potrebbero farvi comunque comodo!

Million Day, numeri vincenti di oggi 31 marzo 2025/ L'estrazione delle ore 13:00

Visto che di questo stiamo parlando, proseguendo con la scoperta dei premi (che ricordiamo anche essere fissi, dato che a differenza di giochi come il Lotto sarete obbligati a scommettere al massimo 1 euro per ognuna della vostre schedine) del Million Day vi diciamo che il secondo in ordine di importanza è da ricercare nella versione Extra, con un valore di 100mila euro sempre con l’intera cinquina; mentre con quattro numeri scenderete a 1.000 euro, poi ancora a 50 (o 100 per il secondo sorteggio) con tre numeri ed – infine – a 2 (oppure 4) se aveste indovinato solo una coppia tra i cinque numeri.

Estrazione Million Day, numeri vincenti 30 marzo 2025/ Le vincite e le cifre Extra delle ore 20:30

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: