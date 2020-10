MILLION DAY/ Numeri vincenti dell’estrazione oggi sabato 31 ottobre 2020

Il dado è tratto: pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, sabato 31 ottobre 2020, e c’è grande curiosità di scoprire chi sarà il 132esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica. Per assicurarsi il maxi jackpot da 1 milione di euro è necessario azzeccare la cinquina vincente, mentre per chi indovina quattro numeri è previsto un premio da 1.000 euro. 100 euro andranno a chi ha beccato tre numeri, mentre chi si è fermato a due numeri si dovrà accontentare di un “rimborso” di 2 euro. Potete controllare i cinque numeri vincenti a fondo pagina, oltre che sulle piattaforme specializzate. D’ora in poi sarà possibile piazzare scommesse per l’estrazione di domenica 1 novembre 2020. Per oggi è tutto, Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per un nuovo giro sulla giostra del Million Day! (Aggiornamento di MB)

LE STATISTICHE DEL MILLION DAY

Manca davvero poco all’estrazione del Million Day di oggi, sabato 31 ottobre 2020, e andiamo a conoscere quali sono le principali statistiche del gioco targato Lottomatica. Partiamo dai numeri che non vengono estratti da più tempo, i ritardatari: in cima alla classifica troviamo ancora il 12, che non si fa vedere da 45 giorni. Al secondo posto troviamo il 53, di cui non si hanno notizie da 43 estrazioni, mentre subito dietro c’è il 25, assente da 32 turni. Il 3 manca all’appello da 30 giorni, mentre 22 e 48 non vengono estratti da 26 turni. Da non sottovalutare i ritardi di 52 e 7, rispettivamente di 25 e di 24 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri che vengono estratti più spesso, i frequenti: la medaglia d’oro spetta ancora una volta al 16 con le sue 42 estrazioni. Addirittura cinque i numeri appaiati con 40 estrazioni: parliamo di 2, 17, 33, 37 e 51. Infine, spazio a 28, 29, 31 e 55 con 39 estrazioni. (Aggiornamento di MB)

INIZIA LA CACCIA ALLA VINCITA MILIONARIA

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, sabato 31 ottobre 2020. Chi sarà il 132esimo vincitore della storia del gioco a premi targato Lottomatica? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo gli appassionati del Million Day: l’ultima vittoria risale a qualche giorno fa, premiato un fortunato scommettitore di Busto Arsizio, provincia di Varese. Ricordiamo che c’è ancora tempo per effettuare le ultime scommesse: fino alle ore 18.45 sarà possibile giocare in ricevitoria, su piattaforme online o tramite l’applicazione My Lotteries. Quindici minuti più tardi, alle ore 19.00, è in programma l’estrazione della cinquina del Million Day che vale 1 milione di euro: sarà visibile www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

L’estrazione del Million Day è dietro l’angolo e non ci resta che ricordarvi le tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Prendere parte al gioco è semplicissimo: ogni giocatore deve scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo è fisso a 1 euro. Questa è la giocata base, ribattezzata “singola”, ma gli scommettitori possono anche accedere a tipologie più articolate. Presentiamo la “plurima”: questa consente di inserire all’interno della stessa schedina fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, e al costo di 1 euro. Ancora diversa è la “sistemistica”, che consente la compilazione di una combinazione da sei a nove numeri, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole. Il sistema integrale sviluppa tutte le possibili giocate singole del Million Day, mentre il sistema ridotto sviluppa solo una parte delle possibili giocate singole.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 31 OTTOBRE 2020

12 – 16 – 37 – 40 – 43

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



