Il Million Day torna questa sera con l'estrazione delle ore 20:30: scopriamo insieme i numeri vincenti di questo 31 ottobre 2025

Buon Halloween ma soprattutto buon Million day. Sta per entrando nel vivo la notte più spaventosa che ci sia ma prima, diamo uno sguardo ai numeri vincenti dell’ultima estrazione di oggi, quella delle ore 20:30. Chissà che questa “notte da paura” non possa regalare qualche milione di euro a qualcuno di voi, facendo così riscattare un mese, quello di ottobre 2025, decisamente di magra. Probabilmente ci sbagliamo ma a nostra memoria non ci viene in mente un periodo senza vincite al Million Day come quello che si chiude oggi.

Dopo un settembre molto ricco con ben 5 nuovi milionari, ci aspettavamo che questo trend positivo potesse continuare anche ad ottobre e invece siamo qui a sperare che nell’ultima giocata mensile qualcuno di voi possa fare il botto. Quale modo migliore per festeggiare Halloween sapendo che sul nostro conto bancario sia in arrivo un milione di euro? Magari potresti giocarvi una cinquina ad hoc, a cominciare dal 31 e dal 10, che indicano appunto il giorno e il mese.

Possiamo poi aggiungerci il 25, che indica l’anno e per completarla possiamo aggiungerci il 16 che sta per dolore (purtroppo la paura, come ben si sa, è associata al 90), e quindi chiudere il tutto con il numero 20, che sta per festa, divertimento e che con il 25 completa tra l’altro l’anno: cosa ne pensate, potrebbero essere vincenti questi numeri al Million Day di questa sera?

MILLION DAY, ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 1 – 12 – 26 – 41 – 52

Extra MillionDay: 15 – 23 – 30 – 43 – 47