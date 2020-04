MILLION DAY/ Numeri vincenti 4 aprile 2020: estrazione di oggi

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day e concentriamo la nostra attenzione sulle statistiche del gioco a premi targato Lottomatica. I dati più amati dagli scommettitori sono sicuramente quelli legati a numeri ritardatari e numeri frequenti, ovvero i numeri che non vengono estratti da più tempo e quelli che invece sono stati estratti con una certa regolarità. Partiamo dai ritardatari: in vetta troviamo il 44 che manca all’appello da 61 estrazioni, seguito da 12 e 9, rispettivamente latitanti da 32 e 30 estrazioni. Del 30 e del 22 non si hanno notizie da 27 estrazioni, mentre il 25 ha un ritardo di 24 estrazioni. Passiamo adesso ai frequenti: in cima alla classifica troviamo l’1 con 44 estrazioni, seguito dal 35 fermo a 42 estrazioni. Medaglia di bronzo per il 6 con le sue 41 estrazioni, mentre il 14 è a quota 40 estrazioni. Segnaliamo infine il tandem 50-10 a 39 estrazioni. (Aggiornamento di MB)

MILLION DAY, ESTRAZIONE 4 APRILE 2020

Ci siamo quasi: tra pochi minuti è in programma l’estrazione del Million Day di oggi, sabato 4 aprile 2020. Continua la caccia al milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica e non vediamo l’ora di scoprire se verrà eletto nelle prossime ore il 104esimo vincitore della storia del gioco a premi. L’ultima maxi vittoria risale al 25 marzo 2020, quando un fortunato giocatore di Pietra Ligure ha azzeccato la cinquina vincente. Manca poco, dicevamo, ma c’è tempo per le ultime giocate: il gong scatterà alle ore 18.45. L’estrazione è in programma alle ore 19.00: non è possibile seguirla in diretta in ricevitoria, ma è possibile ovviamente seguirla su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sulle pagine de ilsussidiario.net.

COME SI GIOCA?

Come ormai ben sappiamo, da qualche giorno non è più possibile giocare al Million Day in ricevitoria a causa dell’emergenza coronavirus, ma è possibile scommettere online oppure attraverso l’applicazione My Lotteries. Giocare è molto semplice e sono a disposizione tre tipologie di giocata, partiamo dalla più utilizzata ovvero la giocata singola: questa prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri, l’importo della giocata è fisso a 1 euro. Passiamo poi alla giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Infine, la giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 combinazioni e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto, il primo sviluppa tutte le giocate singole mentre il secondo ne sviluppa solo una parte. Appuntamento tra pochi minuti per conoscere la cinquina vincente e per le consuete verifiche del caso…

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 4 APRILE 2020

5 – 14 – 17 – 20 – 33

