E' il 4 dicembre 2025 e alle ore 13:00 ci sarà la prima giocata odierna del Million Day, la classica estrazione dell'ora di pranzo: scopriamo l'elenco

Questo è il momento per iniziare a pensare quali numeri giocare al Million Day. L’estrazione delle ore 13:00 è in arrivo, mancano poche ore a questo primo appuntamento di oggi, 4 dicembre 2025, ma noi siamo già pronti, anzi, prontissimi, con le nostre proposte odierne. La cinquina di oggi sarà quella vincente? Speriamo vivamente di sì, e anche se non dovesse regalarvi il milione di euro speriamo almeno in qualcuno dei premi minori, anche semplicemente gli uno o due euro della giocata.

Ma basta con le chiacchiere, addentriamoci nei numeri del Million Day, partendo dal numero 33, che indica il Cristo nelle due smorfie ricordando come oggi, nel lontanissimo 1532, un incendio danneggiò la Sacra Sindone, poi restaurata nel corso degli anni. Proseguiamo con il 55, che indica la musica, visto che oggi 16 anni fa, nel 2009, si sciolsero i Led Zeppelin, gruppo musicale fra i più amati di sempre.

Oggi è il giorno di Santa Barbera, di conseguenza scegliamo i due numeri che indicano il santo, ovvero, 6 e 35. Chiudiamo con il 19, che indica il gioco, visto che oggi è un grande giorno per tutti gli amanti dei videogiochi: il 4 dicembre del 1994 venne infatti lanciata la Playstation. Questa è quindi la nostra cinquina per il Million Day: 6, 19, 33, 35 e 55, buona fortuna.

