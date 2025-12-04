Il Million Day di oggi, 4 dicembre 2025, l'estrazione delle ore 20:30 con le due cinquine fortunate di oggi: ecco tutti i dettagli e l'elenco

Scopriamo il Million Day di oggi, 4 dicembre 2025, con l’estrazione delle ore 20:30, le classiche due cinquine più fortunate che ci siano. Fra poche ore capiremo quindi se potremo stappare lo champagne o se invece dovremo rimetterlo in fresco in attesa di tempi migliori. Purtroppo, se fosse per i vincitori del Million Day, le aziende che producono questo pregiato nettare andrebbero in malora visto che ultimamente i vincitori del gioco del milionario stanno decisamente latitando.

Basti pensare infatti che è quasi un mese che nessuno ha più vinto il milione di euro, visto che l’ultimo fortunato è quello dello scorso 7 novembre, di Messina, che ha fatto il paio al vincitore di due giorni prima, del 5 novembre 2025, di Catanzaro. Quando riuscirà ad invertirsi questo trend negativo? Ovviamente una data certa non c’è, come non esiste alcun “magheggio”.

Semplicemente i giocatori del Million Day non riescono a centrare la cinquina fortunata, che appunto permette di dare vita ad un bonifico automatico da un milione di euro o eventualmente 100.000 se i 5 numeri facessero riferimento gli Extra Million Day. Che oggi, 4 dicembre 2025, sia la volta buona? Lo scopriremo fra poche ore, sincronizzate gli orologi.

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: