MILLION DAY/ Numeri vincenti oggi 4 febbraio 2020: la combinazione

Manca davvero poco all’estrazione dei numeri vincenti di oggi, martedì 4 febbraio 2020, del Million Day (CONTROLLA FONDO PAGINA I NUMERI VINCENTI), proviamo a snocciolare qualche altro dato statistico. Vi abbiamo parlato dei numeri frequenti, che hanno regalato grandi gioie agli appassionati del gioco targato Lottomatica, ma quali sono i numeri che mancano all’appello da più tempo? Sì, parliamo dei numeri ritardatari, “amati” anche dai giocatori di Lotto e Superenalotto. In cima a questa speciale classifica troviamo il 45, che prosegue la sua “latitanza”: il numero è assente da 40 estrazioni e potrebbe anche infrangere dei record. Subito dopo troviamo il numero 7, assente da 38 estrazioni, ed il numero 27, assente da 36 estrazioni. Più distanziato il numero 39, che manca all’appello da 30 turni. Da non sottovalutare il 17 (24 estrazioni), il 13 (22 estrazioni), il 47 (21 estrazioni). (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

TORNA IL MILLION DAY CON IL NUOVO CONCORSO DEL GIORNO

Nuovo appuntamento con l’estrazione del Million Day: alle ore 19.00 conosceremo i numeri vincenti di oggi, martedì 4 febbraio 2020. Sono trascorsi cinque giorni dall’ultima vincita milionaria, registrata il 30 gennaio a Crema, e si è riaperta la caccia al jackpot. Chi sarà il 98esimo vincitore? Tra poco lo sapremo, c’è tempo fino alle ore 18.45 per effettuare le ultime giocate, mentre l’estrazione è in programma alle ore 19.00: sarà possibile seguirla in ricevitoria oppure su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito. Giocare al Million Day è facilissimo: l’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro ed è possibile scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi. Diverse le modalità di giocata: oltre alla giocata singola, è possibile optare per la giocata plurima (consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole) e per la giocata sistemistica, a sua volta divisa tra Integrale (sviluppa tutte le possibili giocate singole) e Ridotta (sviluppa una parte delle possibili giocate singole).

MILLION DAY, ESTRAZIONE 4 FEBBRAIO 2020

Chi sarà il prossimo vincitore milionario del Million Day? La vittoria del jackpot potrebbe permettere ad un fortunato giocatore di cambiare la propria vita e per realizzare questo sogno è necessario centrare i 5 numeri che verranno estratti alle ore 19.00. Per tentare la fortuna c’è chi si affida alla Dea fortuna e chi, invece, ha alcuni “numeri del cuore”, ma la maggior parte dei giocatori scruta con grande interesse le statistiche. Quali sono i numeri frequenti, ovvero quei numeri che sono estratti più volte? Il numero fortunato per eccellenza è l’1, che è stato protagonista in 45 estrazioni. Subito dopo troviamo il 35, numero estratto in 42 occasioni, incalzato da ben tre numeri: parliamo di 44, 40 e 60, che hanno fatto gioire 41 volte. Segnaliamo anche il tris 53-10-9, estratti 40 volte, senza dimentica 3 e 30, protagonisti rispettivamente in 39 e 38 estrazioni.+

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 4 FEBBRAIO 2020

9 – 10 – 21 – 28 – 34

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA