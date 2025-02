Prosegue – avviandosi in realtà verso la sua conclusione – il nostro viaggio odierno nella fortuna che oggi ci ha portato alla scoperta di una prima serie di numeri vincenti del Million Day alla quale se ne aggiungerà una seconda sequenza estratta allo scoccare delle ore 20:30 e che (ovviamente!) vi riporteremo tra queste righe non appena verrà scelta ed annunciata dalla Dea Bendata: come sempre la speranza è che possiate finalmente accontentare il vostro eterno sogno di riuscire a mettere le mani sul bottino dall’incredibile valore di un milione di euro che da sempre rende il Million Day uno dei giochi più partecipati ed apprezzati da noi italiani!

Numeri vincenti Million Day di oggi 4 febbraio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Se aveste già sentito parlare del Million Day ma non aveste mai capito come di fa a giocare per cercare di diventare milionari, seguiteci brevemente per permettere si ricordarvi che complessivamente vi basterà scegliere cinque numeri (in modo completamente casuale, oppure selezionati tra quelli che ritenete fortunati) che siano tutti inferiori al 55: questi – ovviamente – dovranno essere inseriti nell’apposita schedina dedicata a questo gioco; mentre il tutto – ed è importante sottolinearlo – vi costerà solamente un euro, pur sempre raddoppiabile per partecipare anche alla versione Extra di questo amatissimo concorso!

Million Day di oggi 3 febbraio 2025/ Estrazione numeri vincenti delle ore 20:30

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 2 – 30 – 42 – 49 – 54

Extra MillionDay: 16 – 18 – 27 – 50 – 53