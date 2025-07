Siamo pronti per andare a scoprire i numeri vincenti di oggi del Million Day, l'estrazione delle ore 13:00 di questa giornata, 4 luglio 2025

E’ arrivato il 4 luglio 2025, una giornata molto importante per gli americani ma chissà che anche per qualche nostro connazionale non divenga un giorno di festa grazie al Million Day. Quest’oggi, primo venerdì del mese, scatterà infatti come sempre alle ore 13:00 la prima estrazione del gioco che può far diventare ricco una persona senza troppo sforzo: basta individuare cinque numeri su cinquantacinque, e si possono portare 100.000 euro ma anche un milione di euro.

Dopo un mese di giugno da record con ben cinque fortunati vincitori, a luglio nessuno ancora è riuscito a portarsi a casa il malloppo, ma chissà che quella di oggi non sia la giornata fortunata per qualcuno di voi. Ciò non significa che vincerete un milione o centomila euro, ma anche con il 4 si possono portare a casa un paio di migliaia di euro che fanno decisamente comodo, soprattutto in questo periodo di vacanze e tenendo conto di quanto sia diventato caro soggiornare in un hotel in Italia.

Ovviamente se doveste vincere il grosso premio l’albergo “ve lo comprerete” ma come si suol dire in questi casi, chi troppo vuole nulla stringe. Meglio accontentarsi e magari tentare un’altra volta la fortuna, ma sempre giocando con moderazione e con la testa: ogni schedina costa due euro, non esagerate.

MILLION DAY, SCOPRI I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13.00

