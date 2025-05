E’ giunto anche l’ultimo giorno della settimana, questa domenica 4 maggio 2025, con la prima delle due estrazioni odierne del Million Day. Parliamo precisamente di quella delle ore 13:00, che sarà poi seguita in serata da quella delle ore 20:30. Quali numeri giocare, e soprattutto, come fare per giocare? Vi basterà semplicemente recarvi presso il punto vendita a voi più comodo o comunque in quello che maggiormente preferite, scegliendo quindi i numeri che preferite.

A quel punto dovrete individuarne cinque, dall’1 al 55, sperando che siano quelli fortunati. Ma quanto si può vincere? Si va da un minimo di un paio di euro, la stessa cifra necessaria per giocare, fino al ricchissimo superpremio finale, quello da ben un milione di euro, da qui la scelta di chiamare il gioco Million Day. Di mezzo abbiamo tutta una serie di premi altrettanto interessanti, come quello da 100.000 euro, che è il secondo per importanza e che si porta a casa individuando i cosiddetti cinque numeri extra Million Day, ma anche 3 o 4 migliaia di euro qualora individuaste 4 cifre su cinque. Ora che speriamo di avervi chiarito le idee, non vi resta altro che andare a giocare i vostri numeri ma fate in fretta, l’estrazione sta per cominciare: avete tempo fino alle 12:50 circa.

NUMERI MILLION DAY VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: