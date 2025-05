In questa domenica 4 maggio 2025 dal clima quasi estivo, siamo pronti, anzi prontissimi, a giocare il Million Day. Ormai mancano soltanto poche ore alla seconda delle due estrazioni giornaliere, quella delle ore 20:30, e visto il clima piuttosto caldo alcuni di voi avranno atteso appunto la sera per mettere il naso fuori casa e andare a giocare i suoi numeri preferiti.

Avrete quindi avuto tutto il tempo per pensare quali numeri giocare ma qualora aveste avuto la mente annebbiata o per caso aveste pensato ad altro, a quel punto potreste provare a giocarvi i numeri che vi segnaliamo noi, le nostre cinquine che spesso e volentieri pubblichiamo sulle nostre pagine, proprie per venire in vostro soccorso. Cominciamo con questa prima stringa composta dai numeri 11, 24, 28, 30 e 49. Per una seconda cinquina, legata alla data di oggi, scegliamo i numeri 4, 5, 20 e 25, che sta ovviamente per 4 maggio 2025. Come quinto numero ci aggiungiamo il 7, che invece indica la domenica, il settimo giorno della settimana. Infine chiudiamo con un’altra cinquina per questa estrazione del Million Day delle ore 20:30, puntando i nostri due euro sul 17, il 19, quindi il 31, il 36 e infine il 50. Speriamo che questi numeri vi portino fortuna.

