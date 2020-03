Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi 4 marzo 2020

Pochi minuti fa si è tenuta l’estrazione di Million Day e ci ha regalato i suoi numeri vincenti di oggi (che trovi a fondo pagina), mercoledì 4 marzo 2020: tra pochi minuti sapremo se avremo oggi il 101esimo vincitore milionario del gioco targato Lottomatica. Importante evidenziare che non è necessario indovinare cinque numeri su cinque per portarsi a casa un premio. Il gioco targato Lottomatica offre infatti altre interessanti cifre a seconda del risultato ottenuto dopo l’estrazione: ad esempio, chi indovina quattro numeri su cinque si mette in saccoccia la bellezza di 1000 euro. Ma non solo: chi indovina tre numeri su cinque porta a casa 100 euro, chi ne indovina due su cinque si può consolare con 2 euro. Segnaliamo inoltre che i premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Non ci resta ora che controllare le giocate, appuntamento a domani per una nuova estrazione del Million Day! (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

QUALI SONO I NUMERI RITARDATARI?

Manca poco all’estrazione di oggi del Million Day, mercoledì 4 marzo 2020, e c’è ancora tempo per effettuare le ultime giocate. Dopo aver presentato le diverse tipologie di giocata, andiamo a snocciolare qualche statistica legata al gioco targato Lottomatica. Partiamo dai ritardatari, ovvero quei numeri che non vengono estratti da più tempo: in cima a questa speciale classifica troviamo il 40, assente ormai da 43 estrazioni. Subito dopo spazio al tandem 11-3, che manca all’appello da 41 turni, mentre la medaglia di bronzo va al 44, assente da 30 estrazioni. Da non sottovalutare i ritardi di 39 (27 estrazioni), 55 (21 estrazioni) e 8 (19 estrazioni). Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero tutti quei numeri che hanno fatto esultare più volte gli scommettitori: in prima posizione troviamo l’1 con 45 estrazioni, seguito da 6 e 35 rispettivamente con 44 e 42 estrazioni. Seguono a ruota 9 (41 estrazioni), 10 (41 estrazioni), 53 (39 estrazioni) e 40 (39 estrazioni). (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

MILLION DAY, ESTRAZIONE 4 MARZO 2020

Nuovo giorno, nuova estrazione del Million Day: tra poco conosceremo i numeri vincenti di oggi, mercoledì 4 marzo 2020, del gioco targato Lottomatica. Lo scorso 22 febbraio abbiamo registrato a Palermo il 100esimo vincitore del jackpot, che si è assicurato 1 milione di euro dopo aver indovinato la cinquina vincente. Oggi conosceremo il 101esimo fortunato scommettitore? Tra non molto lo scopriremo: c’è tempo per effettuare le ultime scommesse fino alle ore 18.45, mentre l’estrazione dei numeri vincenti è in programma quindici minuti più tardi, alle ore 19.00. Segurie l’estrazione è semplicissimo: è possibile conoscere i numeri vincenti di oggi in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito, i numeri vincenti del Million Day non appena usciti saranno pubblicati qui sotto a fondo pagina.

QUALI MODALITÀ DI GIOCO DI SONO?

Per giocare al Million Day è necessario compilare una schedina con cinque numeri tra 1 e 55 compresi: questa è la classica giocata singola e costa 1 euro. Ma il gioco targato Lottomatica offre anche altri interessanti tipologie di giocata: ad esempio c’è la giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Poi segnaliamo la giocata sistemistica, che permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto. Il sistema integrale sviluppa tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) componibili con i numeri selezionati, mentre il sistema ridotto sviluppa una parte delle possibili giocate singole ed ha quindi dei costi inferiori.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 2 MARZO 2020

9 – 14 – 17 – 29 – 45

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA