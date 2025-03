Prosegue oggi – ovviamente martedì 4 marzo 2025 – la primissima settimana del terzo mese dell’anno, con una nuovissima giornata suggellata dall’appuntamento immancabile con le estrazioni del Million Day e dell’Extra MillionDay, in giornata protagoniste dei due diversi appuntamenti ai quali ci siamo ormai da tempo abituati: il primo inizierà puntualissimo allo scoccare delle ore 13:00, mentre il secondo non inizierà prima delle 20:30 posizionandosi dopo gli appuntamenti odierni con i tre concorsi abbinati al Lotto che si terranno tutti in rapida successione alle ore 20 e che affronteremo in un altro articolo facilmente reperibile tra queste pagine; mentre qui – naturalmente ed ovviamente – l’attenzione è posta sul primo dei due Million Day, unico gioco pomeridiano che vanta un ricchissimo premio in palio!

Proprio soffermandoci sull’importante tema dei premi in palio nel Million Day, vale la pena ricordare – anche se il nome certamente lo lascia facilmente intuire – che il bottino più interessante tra quelli garantiti ai vincitori vale la bellezza di un milione di euro: il più alto (sì) ma certamente non l’unico, visto che in base a quanti numeri riuscirete ad indovinare – da un minimo fissato a due ad un massimo di quattro, escludendo la categoria milionaria -, potrete incassare premi che oscillano tra i 2 euro (pari comunque al doppio della scommessa richiesta per giocare) e i mille; senza dimenticare quelli in palio nel concorso Extra!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: