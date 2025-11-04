Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 4 novembre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Prosegue – e si avvicina sempre di più alla fine odierna – il viaggio della Dea Bendata tra i numeri vincenti, i concorsi e i ricchi bottini di questo martedì 4 novembre 2025 con i quattro appuntamenti lottiferi e il singolo concorso dell’Eurojackpot che procederanno serrati a partire dalle ore 20:00 e il Million Day che mezzora più tardi sorteggerà la sua seconda cinquina giornaliera: proprio quest’ultimo – come tutti avrete, ovviamente, immaginato – sarà il protagonista di questo articolo, completando il viaggio con il Million Day che abbiamo già aperto alle ore 13:00 con un altro articolo.

Million Day, numeri vincenti di oggi 4 novembre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Come sempre, noi vi auguriamo di riuscire a centrare l’intera combinazione del Million Day portandovi a casa quell’incredibile bottino da un milione di euro e come facciamo in moltissimi altri casi vi invitiamo anche a stare il più attenti possibile alla vostra combinazione e a quella estratta, rivolgendovi – giusto per sicurezza – anche ad altri portali per verificarne la correttezza: centrale è sicuramente il sito ufficiale del concorso, ma anche quello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli!

Million Day, numeri vincenti di oggi 3 novembre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 4 – 13 – 31 – 50 – 55

Extra MillionDay: 1 – 40 – 41 – 44 – 54