Million Day/ Numeri vincenti di oggi 5 febbraio 2020

Volete vincere un milione di euro? Ecco a voi il Million Day, se ancora non lo conoscevate: dalla classica schedina in tabaccheria e ricevitoria fino alla tecnologia dell’app My Lotteries, giocare al gioco quotidiano Lottomatica è semplicissimo. I numeri vincenti dell’estrazione di oggi, 5 febbraio, promette faville nelle ore immediatamente prima della “messa cantata” di Sanremo di questa sera. Voi siete pronti a saltare sul tavolo, magari con più sobrietà di Achille Lauro, nel vedere qui sotto a fondo pagina i numeri vincenti non appena saranno estratti circa dopo le ore 19? La speranza è che quel fortunato episodio del 30 gennaio scorso in quel di Crema possa riaccadere già oggi, magari andando a “beccare” proprio i vostri 5 numeri scelti tra l’1 e il 55 nella consueta modalità di gioco. Per i più “neofiti”, un breve ripasso del Million Day: l’importo di ogni giocata è fissato a 1 euro ed è possibile scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi. Oltre alla giocata singola si può optare per la giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina diverse giocate singole, ma anche per la giocata sistemistica che si divide a sua volta tra Integrale e Ridotta (sviluppa una parte delle possibili giocate singole).

MILLION DAY, ESTRAZIONE 5 FEBBRAIO 2020

Ieri erano stati i numeri 9 – 10 – 21 – 28 – 34 ad essere estratti nella ruota centrale del Million Day, oggi chissà cosa potrà succedere nell’estrazione quotidiana che prepara qualche fortunato giocatore in tutta Italia ad un conto in banca “aumentato” di un bel milioncino di euro. L’attesa corre anche se i numeri da giocare sono sempre quelli con un importo fisso a giocata di 1 euro per la giocata singola: va ricordato ai suddetti “neofiti” di qui sopra, che le vincite non si fermano “solo” al milione di euro per i 5 indovinati, ma sono anche 1000 euro per chi azzecca 4 cifre, 50 euro per chi ne prende 3 e solo 2 euro per chi indovina 2 dei 5 numeri totali. Ora è davvero tutto pronto per il Million Day: non resta che una buona cena, una perfetta serata in famiglia o in compagnia, e poi un’occhiatina al nostro sito per controllare i vostri numeri vincenti. Noi siamo pronti, voi?

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 5 FEBBRAIO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



