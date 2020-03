Million Day/ Numeri vincenti di oggi 5 marzo 2020

Riparte la caccia al milione di euro: in programma tra pochi minuti l’estrazione del Million Day di oggi, giovedì 5 marzo 2020. Sono trascorsi 12 giorni dall’ultima vincita del super jackpot del gioco targato Lottomatica, successo registrato in quel di Palermo, e sono molti gli scommettitori pronti ad assistere all’estrazione della cinquina vincente. I cinque numeri di oggi verranno reso noti alle ore 19.00, mentre c’è tempo per effettuare le ultime scommesse fino alle ore 18.45. Segurie l’estrazione è semplicissimo: è possibile conoscere i numeri vincenti di oggi in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito, i numeri vincenti del Million Day non appena usciti saranno pubblicati qui sotto a fondo pagina. Avremo oggi il 101esimo vincitore del Million Day? Tra poco lo scopriremo, ora diamo uno sguardo alle tante amate statistiche…

MILLION DAY, ESTRAZIONE 5 MARZO 2020

C’è chi sceglie gli stessi numeri da sempre e chi, invece, gioca completamente a caso, affidandosi alla Dea bendata. Ma molti giocatori del Million Day, come accade per Lotto e Superenalotto, preferiscono affidarsi alle statistiche ed in particolare ai numeri ritardatari e ai numeri frequenti. Partiamo dai ritardatari, ovvero quei numeri che non vengono estratti da più tempo: in vetta troviamo il 40, che manca all’appello ormai da 44 estrazioni. In seconda posizione troviamo 11 e 3, entrambi assenti da 42 turni, mentre la medaglia di bronzo va al 44 con 31 estrazioni. Da non sottovalutare i ritardi di 39 (28 estrazioni), 55 (22 estrazioni) e 8 (20 estrazioni). Passiamo adesso ai frequenti, ovvero quei numeri che hanno più volte fatto esultare i giocatori del Million Day: il più fortunato è sicuramente l’1, estratto 45 volte. Poi c’è il 6 con 44 estrazioni ed il tandem 35-9 con 42 estrazioni. Non male il dato del 10, protagonista in 41 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 5 MARZO 2020

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



