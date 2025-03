Come ogni giornata che si rispetti dal febbraio del 2018 (giorno in cui è stato ufficialmente lanciato) ad oggi, nel corso delle prossime ore si potrà nuovamente giocare al Million Day e alla sua versione Extra cercando – come ogni volta – di portarsi a casa uno di quei ricchissimi bottini in palio che rendono decisamente interessante questo appuntamento: le chance (in questo caso come dall’aprile del 2024 ad oggi) per provarci saranno come di consueto due grazie al doppio sorteggio che si tiene puntualissimo alle ore 13:00 e alle 20:30, senza nessun tipo di differenza rispetto alle regole, alle probabilità di vincita e – forse soprattutto – ai premi in palio!

Proprio parlando di premi, è interessante dire (o ricordare) che da quel primo sorteggio del 7 febbraio 2018 a quelli che si sono tenuti nella giornata di ieri sono state segnate in totale 324 vincite milionarie con una cadenza che – conti alla mano – è di circa una ogni dieci sorteggi largamente aumentata da quando è entrato in vigore il secondo sorteggio giornalieri: a livello di euro, includendo anche tutte le altre numerosissime vincite messe a segno si contano la bellezza di 908 milioni di euro complessivi dei quali – appunto – 324 fanno parte della categoria massima, altri 103 per il secondo premio da mille euro e i restanti 481 milioni per i due bottini minori dal valore di 50 e 2 euro!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

