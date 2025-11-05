Scopriamo quali sono i numeri vincenti di oggi, 5 novembre 2025, l'estrazione delle ore 13:00 con le due cinquine fortunate: ecco l'elenco completo
E’ mercoledì 5 novembre 2025 e anche oggi torna – ovviamente – il Million Day. Si comincia al solito orario, le 13:00 in punto, quando verranno appunto comunicati i dieci numeri vincenti, le due cinquine associate al Million Day, quindi un milione di euro, e agli Extra Million Day, del valore di 100.000 euro. Ma attenzione perchè ancora una volta non abbiamo nuovi vincitori. Ormai è diventato un classico aprire il sito ufficiale della Lottomatica e controllare l’elenco dei vincitori, ma dal 30 settembre in avanti non compare alcun nuovo fortunato.
Ci sorge il dubbio che il portale non sia stato più aggiornato ma ci appare decisamente strano visto che – appunto fino a settembre – ha sempre riportato i giocatori del Million Day che si sono portati a casa il milione di euro, un lungo elenco di ben 349 fortunati che hanno decisamente svoltato vita grazie allo stesso gioco.
Possibile quindi che la sfortuna stia decisamente girando, a differenza invece della Dea bendata? Purtroppo la risposta potrebbe essere affermativa ed evidentemente in questo mese e passa nessun giocatore è mai riuscito a centrare i cinque numeri associati al ricco super premio. Vedremo se magari l’estrazione del Million Day di oggi sarà quella buona, noi come sempre incrociamo le dita.
MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY DELLE ORE 13:00
Million Day: 16 – 27 – 33 – 43 – 46
Extra MillionDay 8 – 10 – 19 – 32 – 49