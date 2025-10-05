Ecco i numeri vincenti, le due cinquine fortunate del Million Day e dell'Extra Million Day per l'estrazione delle ore 13:00 del 5 ottobre 2025

Buon ritorno del Million Day a tutti. Anche oggi, in questa domenica 5 ottobre 2024, vogliamo segnalarvi quali sono i numeri vincenti per la prima delle due estrazioni in programma, quella classica delle ore 13:00.

Come sempre, il gioco del milionario tornerà puntuale all’ora di pranzo e, in attesa di scoprire le cifre fortunate e soprattutto se lunedì dovremo tornare al lavoro o meno, vogliamo segnalarvi quei numeri che più spesso sono usciti al Million Day e che quindi potrebbero essere giocati per tentare la fortuna: ovviamente non vi è garanzia che vengano sorteggiati anche oggi, ma vedendo la loro frequenza di estrazione non si può rimanere indifferenti.

Partiamo dal Million Day e dalla quinta posizione, dove troviamo il 7, estratto 185 volte, mentre in quarta e terza posizione troviamo il 52 e il 17, entrambi sorteggiati 192 volte. A quota 194 troviamo invece il 25, mentre in vetta, in solitario, c’è il 54, che è uscito ben 212 volte.

Per quanto riguarda invece il concorso parallelo Extra Million Day, in quinta posizione, con 183 estrazioni, c’è il 24; quindi spazio al 48, sempre con lo stesso numero di sorteggi. A 184 c’è poi il 41, mentre a 185 troviamo il 19. Infine, a quota 189 sorteggi, il 6, il numero maggiormente estratto dell’Extra Million Day: chissà che oggi alle ore 13:00 non escano un paio fra queste cifre.

I NUMERI VINCENTI MILLION ED EXTRA MILLION DAY

Million Day: 18 – 42 – 50 – 51 – 53

Extra MillionDay: 12 – 21 – 28 – 36 – 41