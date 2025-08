Facciamo il punto sul Million Day con i numeri vincenti di oggi, 6 agosto 2025, estrazione delle ore 20:30: ecco le cinquine fortunate

I numeri vincenti del Million Day di oggi, mercoledì 6 agosto 2025, sono in arrivo. Fra poche ore si alzerà infatti il sipario sulle due cinquine magiche, fortunate, quelle che se individuate potrebbero quasi trasformare il metallo in oro. Regolate gli orologi quindi perchè i giochi si decideranno alle ore 20:30, il secondo appuntamento classico per chi ama il Million Day.

Ma prima cosa c’è che da fare? Anzi, per fare il verso ad Alessio di Temptation Island, ci verrebbe da dire “E ora che si fa?”. Bhe, in attesa che vengano sorteggiati i dieci numeri, quelli del Million Day e quelli degli Extra Million Day, questi ultimi associati al premio da 100.000 euro, dobbiamo pensarli o magari potreste usufruire del nostro favore gratuito, le nostre cinquine completamente a casaccio, come ad esempio questi cinque numeri, leggasi 3, 18, 23, 45 e 52.

Proseguiamo con un’altra cinquina formata dai numeri 2, 31, 38, 40 e 49, mentre se voleste giocarvi altri cinque numeri potresti pensare di puntare sulle seguenti cifra: 5, 19, 24, 29 e 44. Concludiamo con un’ultima giocata, quella composta dai numeri 7, 12, 30, 39 e 40. Vi regalano qualche sensazioni positiva? Speriamo di sì, ma soprattutto, speriamo che vi regalino qualche euro.

