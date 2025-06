Bentornati giocatori del Million Day. Dopo aver visto quali sono stati i numeri vincenti dell’estrazione di oggi, 6 giugno 2025, delle ore 13:00, è giunto il momento di concentrarci sulla seconda giocata odierna, quella delle ore 20:30, l’appuntamento serale col gioco del milionario. Partiamo subito rompendo il ghiaccio con una bella cinquina che abbiamo da proporvi in vista di questa sera, ed è quella che è ormai una sorta di cavallo di battaglia sulle nostre pagine, legata alla data odierna.

Ci giochiamo quindi il 6 il 20 e il 25. Ci mancano tre numeri e possiamo puntare sul 45, dato dalla somma fra 20 e il 25, e infine aggiungiamo come numero “jolly” il 12. Per un’altra cinquina per l’estrazione delle ore 20:30 del Million Day, spazio ai numero 26, 30, 33, 41 e 44. Infine, occhio a questi ultimi cinque numeri, leggasi il 12, il 17, poi scegliamo il 27, quindi spazio al 40 e infine occhio al 55. Tre cinquine che potrete giocarvi con due euro a testa, per una spesa quindi totale di sei euro, o eventualmente potrete scegliervene una sola. L’importante è giocare “con la testa”, senza esagerare, e soprattutto, giocare per divertirsi. Ma fate in fretta, visto che il tempo scorre e l’ultima estrazione di oggi del Million Day sta arrivando.

