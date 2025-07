Scopriamo insieme quali sono stati i numeri vincenti del Million Day in questa giornata del 6 luglio 2025, estrazione ore 13:00

Il Million Day sta per tornare. Questa prima domenica di luglio 2025, questo 6 del mese caldissimo, torna come sempre il gioco dei cinque numeri, dall’1 al 55, che possono garantire una super vincita. Immaginiamo che una eventuale vincita da 100mila euro o meglio ancora, da un milione, potrebbe farvi sicuramente passare il calore, catapultandovi subito in paradisi marittimi da mille e una notte.

Estrazione Million Day di oggi 5 luglio 2025/ Scopri i numeri vincenti delle ore 20:30

Ma prima di volare con i sogni e con la mente bisogna concentrarsi sul presente, ovvero, iniziare a pensare a cinque numeri da giocare, o magari anche dieci o quindici a seconda del budget che avete stabilito per appunto giocare al Million Day.

Non sarà ovviamente facile centrare quelli vincenti, ovvero, i numeri associati al milione di euro o gli extra (quelli da 100.000), ma bisogna provarci e non dimenticatevi che la maggior parte delle persone che vincono il malloppo lo fanno con una semplice schedina da due euro e giocando dei numeri completamente a caso, magari delle date particolari, dei numeri apparsi in sogno o delle ricorrenze speciali associate alla smorfia. Insomma, non servono grandi calcoli matematici ma solo e soltanto una grandissima dose di… fortuna: buon estrazione delle ore 13:00 del Million Day a tutti.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 5 luglio 2025/ Le cinquine delle ore 13:00

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: