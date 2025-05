Archiviati i ponti e le feste, la routine bussa forte alla porta ma per fortuna c’è il Million Day a regalarci una scossa di adrenalina anche di martedì con le estrazioni delle 13 e soprattutto con i numeri vincenti appena estratti, oggi è uno di quei giorni in cui anche chi sogna davanti alla macchina del caffè potrebbe ritrovarsi milionario in un attimo; se anche tu hai tentato la sorte, mettiti comodo e dai un’occhiata, stiamo per svelarti tutti i numeri vincenti dell’estrazione di oggi – sia per il Million Day classico che per la versione potenziata, il Million Day Extra.

Ma facciamo un passo indietro per chi è nuovo del gioco o vuole capirci qualcosa in più: il Million Day è una lotteria quotidiana che ti permette di vincere fino a 1 milione di euro con una semplice combinazione di 5 numeri da 1 a 55, il tutto con una giocata base da solo 1 euro. I numeri vincenti vengono estratti quotidianamente puntuali alle 13 e alle 20.30 e vengono poi pubblicati immediatamente sui siti ufficiali, tra cui quello di Lottomatica; puoi giocare online accedendo con il tuo conto gioco e selezionando i tuoi numeri nella sezione “Lotterie” – “MillionDAY” e puoi fare giocate singole, multiple (fino a 10 numeri) o sistemiche, così da moltiplicare le chance.

E poi c’è lui, il Million Day Extra: la versione bonus che ti consente – sempre con 1 euro in più – di partecipare a una seconda estrazione extra, con 5 ulteriori numeri vincenti estratti tra quelli che non sono usciti nel primo giro, insomma, se il primo colpo è andato a vuoto, con l’Extra puoi ancora sperare in una vincita e anche qui i premi si vincono con combinazioni da 2 a 5 numeri indovinati.

Se vinci dopo aver giocato online troverai il tuo premio direttamente sul conto gioco, se invece hai puntato in una ricevitoria, dovrai solo recarti lì con la tua schedina vincente. Con questo stuzzicante gioco a premi ogni giorno è buono per sognare, anche una grigia settimana di routine lavorativa. Non ti resta che controllare se la tua puntata è stata fortunata!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: