Martedì 6 maggio e un nuovo appuntamento con la fortuna: alle ore 20:30 si è svolta l’ormai quotidiana estrazione serale del Million Day e del Million Day Extra, il doppio gioco che, con appena un euro (o due, se si scegli l’Extra) consente di sognare in grande e chissà che proprio oggi qualcuno non sia riuscito a stravolgere la propria routine post-festiva, trasformando il rientro in ufficio o a scuola in un ricordo lontano grazie a una vincita milionaria.

I numeri vincenti dell’estrazione sono disponibili e, come sempre, bastano 5 numeri su 55 per centrare il massimo premio: 1 milione di euro in un colpo solo ma attenzione, non tutto è perduto se non si fa “cinquina”: si vince anche con 2, 3 o 4 numeri indovinati e per chi ha giocato sull’opzione Extra, ecco che entra in gioco una seconda cinquina, estratta tra i numeri rimasti fuori dalla prima estrazione, insomma, due possibilità in una sola giocata (non male, no?)

Dall’introduzione del Million Day, nel febbraio 2018, sono già 299 i fortunati vincitori del milione, un dato impressionante, se si considera che solo nel 2021 si contavano quasi 190 vincite milionarie e alcune combinazioni, poi, sembrano avere una certa familiarità con l’urna: quaterne come 04-35-44-55 o 40-41-44-46 sono state estratte ben tre volte l’una.

E a proposito di strategie, c’è chi si affida alla sorte pura e chi invece preferisce affidarsi a calcoli, generatori casuali o sistemi ridotti per aumentare le probabilità contenendo la spesa ed è proprio questa la magia del Million Day: ogni sera, con una schedina minima, può accadere l’imprevisto e in caso contrario, puoi sempre contare sull’Extra. Ma adesso non ti resta che vedere se la dea bendata ha deciso di premiarti:

