Million Day/ Numeri vincenti di oggi 6 marzo 2020

MILLION DAY, ESTRAZIONE 6 MARZO 2020

C’è grande attesa per la nuova estrazione del Million Day: tra pochi minuti conosceremo i numeri vincenti di oggi, venerdì 6 marzo 2020. Non abbiamo ancora incoronato il 101esimo vincitore milionario del gioco targato Lottomatica e c’è grande curiosità di scoprire se oggi conosceremo il fortunato scommettitore in grado di assicurarsi l’enorme jackpot. C’è tempo per giocare le ultime schedine fino alle ore 18.45, mentre l’estrazione della cinquina è in programma quindici minuti più tardi, alle ore 19.00. Segurie l’estrazione è semplicissimo: è possibile conoscere i numeri vincenti di oggi in ricevitoria, su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, oltre che ovviamente sul nostro sito, i numeri vincenti del Million Day non appena usciti saranno pubblicati qui sotto a fondo pagina. Adesso andiamo a scoprire qualche dettaglio in più sulle tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica…

COME SI GIOCA?

Giocare al Million Day è facilissimo: basta scegliere cinque numeri tra 1 e 55 compresi, il costo base di una schedina è fisso a un euro. Questa è la classica giocata singola, la più utilizzata dagli scommettitori, ma attenzione anche alle interessanti alternative messe a disposizione da Lottomatica. Pensiamo alla giocata plurima, che permette ai giocatori di inserire all’interno della medesima schedina più giocate singole, sempre composte da cinque numeri ed al costo di 1 euro. Poi spazio alla giocata sistemistica, che permette di scegliere da sei a nove combinazioni. Ma non è finita qui, occorre fare un distinguo tra sistema integrale e sistema ridotto: il sistema integrale sviluppa tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) componibili con i numeri selezionati, mentre il sistema ridotto sviluppa una parte delle possibili giocate singole ed ha dunque dei costi inferiori.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 6 MARZO 2020

1 – 3 – 8 – 16 – 18

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



