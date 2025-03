Ritorna il Million Day, il giorno del milione. Anche per la giornata di oggi, giovedì 6 marzo 2025, saranno moltissimi che seguiranno l’estrazione delle ore 13:00 del famoso gioco con i numeri. Obiettivo sempre lo stesso, quello di ogni giorno, portarsi a casa il milione di euro, individuando quindi le 5 cifre giuste che valgono un bel po’ di soldi, senza dimenticarsi infatti degli extra Million Day del valore di 100.000 euro.

Allora, abbiamo stuzzicato la vostra fantasia? Se la risposta è affermativa non vi resta che correre in ricevitoria a giocare i vostri numeri, ma ovviamente prima dovrete pensare a quali cifre giocare. In quel caso veniamo noi in vostro soccorso, regalandovi delle cinquine, speriamo siano quelle giuste. Partiamo con i primi cinque numeri, e cominciamo dal numero 1, quindi il 10, poi il 23, il 45 e infine il 55, l’ultimo numero possibile selezionabile. Per un’altra cinquina, speriamo vincente, spazio ai numero 2, 7, poi 14, 25 e infine il 27. Chiudiamo con un’ultima cinquina da giocare per l’estrazione delle ore 13:00 del Million Day, leggasi 9, 27, 41, 47 e infine 52. Ricordatevi che per ogni giocata basta un euro.

I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00 DEL MILLION DAY

Million Day:

Extra MillionDay: