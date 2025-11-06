Quali sono i numeri vincenti del Million Day di oggi, 6 novembre 2025, ore 13:00? Ecco l'elenco delle due cinquine fortunate odierne

Buongiorno e ben ritrovati giocatori del Million Day. Oggi è il 6 novembre 2025 e anche nelle prossime ore si terranno le due estrazioni quotidiane del gioco del milionario, a cominciare da quella delle ore 13:00. Sarà la volta buona oggi per infrangere il record negativo, tenendo conto che sono più di 30 giorni che nessuno riesce più a vincere il milione di euro messo in palio dal monopolio di stato? Era infatti il 30 settembre 2025 – ormai una vita fa – quando è stato comunicato il fortunato vincitore della provincia di Vicenza, il 349esimo in assoluto da quando è stato introdotto questo gioco in Italia.

Come fare quindi? Tenendo conto che il Million Day non sembra pronto a distribuire grandi premi, potremmo puntare i nostri euro sugli Extra Million Day, il gioco costola del primo. In questo caso il super premio non è di un milione di euro ma di centomila ma in ogni caso una cifra molto interessante, che anche se non ti cambia la vita può permetterti di togliere grandi sfizi.

Possiamo quindi puntare sui frequenti degli Extra Million Day, i numeri che escono di più in questo gioco, a cominciare dal 6, che è stato sorteggiato ben 193 volte negli ultimi 365 giorni, di conseguenza parliamo di quasi una estrazione ogni 4. In seconda posizione troviamo sia il 24 quanto il 19, entrambi estratti 191 volte, mentre a quota 189 troviamo il 41 e il 32. Avete quindi la cinquina “perfetta” da giocare, leggasi 6, 19, 24, 31 e 42, perchè non tentarci all’estrazione del Million Day delle ore 13:00?

MILLION DAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay:

