Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di lunedì 6 ottobre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Eccoci arrivati nuovamente al momento in cui in questa giornata di lunedì 6 ottobre 2025 potremo concentrarci tutti assieme attorno al consueto concorso dell’amatissimo Million Day che alle ore 20:30 in punto permetterà a tutti voi che ci state leggendo e che avete una schedina tra le mani (o che state valutando proprio in questo momento se compilarla) di scoprire se finalmente dopo tante speranze e dopo tanti tentativi siete riusciti a portarvi a casa uno dei suoi tantissimi premi: inutile dire che, ovviamente, tra questi è il premio da un milione di euro – peraltro richiamato anche nel nome del concorso, appunto “Million Day” – a fare decisamente gola!

Per vincerlo l’unico requisito sarà sempre e comunque quello di centrare tutti e cinque i numerini di questa sera del Million Day: per riuscirci, purtroppo, non abbiamo grandi consigli da darvi perché tutto si basa sempre e comunque, esclusivamente sul caso e sulla fortuna!

D’altra parte sicuramente nel caso in cui scegliate di compilare le vostre schedine affidandovi a qualche numero che per voi ha un particolare significato o che associate alla fortuna, non farete sicuramente una cosa sbagliata, lasciandovi poi trasportare dalla speranza e dal desiderio di riuscire a vincere un premio!

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 5 – 7 – 16 – 41 – 53

Extra MillionDay: 6 – 8 – 10 – 38 – 50