Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di giovedì 7 agosto 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Potrebbe essere pronta a colpire nuovamente – e anzi, certamente lo farà – la Dea Bendata in questa ormai inoltrata serata di giovedì 7 agosto 2025 che tra i tantissimi giochi in attesa di numeri fortunati e di vincitori, ci riserva anche il secondo appuntamento con il Million Day (dal quale non mancherà neppure la versione Extra): tra tutti i giochi di questa quarta serata della settimana, vi ricordiamo che (come sempre!) questo è proprio l’ultimo a fare la sua apparizione nelle vostre case; con i numeri vincenti del Million Day che verranno estratti allo scoccare delle ore 20:30 e che non vi richiederanno alcuna attesa visto che l’estrazione sarà del tutto automatizzata e rapidissima!

Million Day, numeri vincenti di oggi 7 agosto 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Immaginando che qualcuno potrebbe ancora essere lievemente indeciso sugli eventuali numeri con i quali compilare le vostre schedine per il Million Day, se foste degli amanti delle statistiche vi diciamo che gli ultimissimi dati sulla frequenza delle estrazioni danno il trio composto da 49, 4 e 42 come quello maggiormente sfortunato; mentre al contempo il trittico di 54, 25 e 17 si è saputo ritagliare un posto nelle primissime tre posizioni della classifica di coloro che più frequentemente amano partecipare (ovviamente in qualità di protagonisti assoluti!) ai sorteggi!

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 6 agosto 2025/ Scopri le cinquine delle ore 20:30

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: