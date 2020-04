Million Day/ Numeri vincenti di oggi 7 aprile 2020

Altro giorno, altra corsa: è tutto pronto per una nuova estrazione del Million Day, tra pochi conosceremo i cinque numeri vincenti di oggi, martedì 7 aprile 2020. Continua la cacca al milione di euro messo in palio dal gioco targato Lottomatica: dopo il 102° milionario, arrivato direttamente da Pietra Ligure (SV), attendiamo con impazienza il 103esimo fortunato scommettitore della storia del gioco. Come ormai ben sappiamo, c’è tempo per giocare fino alle ore 18.45, mentre l’estrazione è in programma alle ore 19.00: ricordiamo che non è possibile effettuare scommesse in ricevitoria a causa dell’emergenza coronavirus, ma è comunque possibile fare le proprie giocate online (clicca sul bottone “REGISTRATI”, apri un conto gioco, scegli il Bonus Benvenuto preferito e puoi iniziare a giocare) o attraverso l’applicazione My Lotteries. Scopriamo adesso qualcosa di più sulle statistiche…

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Come per Lotto e Superenalotto, i numeri ritardatari ed i numeri frequenti rappresentano un elemento molto importante per le schedine del Million Day. Partiamo dai ritardatari, ovvero tutti quei numeri che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 44, che manca all’appello ormai da 64 estrazioni. Medaglia d’argento al 12 con le sue 35 estrazioni, mentre quella di bronzo va al 9 con 3 estrazioni. Non si hanno notizie del 30 e del 22 da ormai 30 estrazioni, mentre il 25 vanta un ritardo di 27 estrazioni. Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero tutti quei numeri che sono stati estratti a più riprese: primo in classifica troviamo ancora l’1 con le sue 44 estrazioni, seguito da 35 e 14, rispettivamente a quota 43 e 41 estrazioni. Da non sottovalutare il 6 (40 estrazioni) e la sestina composta da 50, 40, 31, 10, 8 e 5, tutti a quota 38 estrazioni.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 6 APRILE 2020

X

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA