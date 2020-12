Million Day/ Estrazione dei numeri vincenti 7 dicembre 2020: la combinazione di oggi

Si è tenuta alle ore 19.00 in punto l’estrazione della cinquina vincente del Million Day di oggi, lunedì 7 dicembre 2020: qui sotto potete trovare i cinque numeri che valgono 1 milione di euro, ma in alternativa è possibile andare a visualizzare lo storico delle estrazioni sul sito nella sezione «Estrazioni» del gioco MillionDAY. In attesa di capire se conosceremo oggi il 140esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica, vi ricordiamo che sono previsti dei premi secondari: chi azzecca quattro numeri si porta a casa 1.000 euro, chi becca tre numeri si mette in saccoccia 100 euro, mentre chi indovina due numeri si assicura 2 euro. Vi diamo l’in bocca e il lupo e vi ricordiamo che da questo momento in poi è possibile effettuare le scommesse per l’estrazione del Million Day di domani, martedì 8 dicembre 2020. (Aggiornamento di MB)

SCOPRIAMO SE CI SARÀ UN NUOVO VINCITORE AL MILLION DAY

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con il Million Day: tra pochi minuti, alle ore 19.00 per la precisione, è in programma l’estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi, lune 7 dicembre 2020. Siamo alla ricerca del 140esimo vincitore milionario della storia del gioco targato Lottomatica: l’ultima maxi-vincita risale a qualche giorno fa, premiato uno scommettitore di Milano.Ricordiamo che fino alle ore 18.45 è possibile effettuare le ultime giocate: si può scommettere in ricevitoria, su piattaforme online o tramite l’applicazione My Lotteries. Come dicevamo, quindici minuti più tardi è in programma l’estrazione del Million Day e dei suoi cinque numeri dorati: sarà visibile www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset, mentre su Il Sussidiario troverete i numeri a fondo pagina.

MILLION DAY, LE STATISTICHE

Dopo aver analizzato le tipologie di scommessa a disposizione, andiamo a conoscere le principali statistiche del Million Day. Cominciamo il nostro viaggio dai numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo: in cima alla classifica troviamo il 35, che manca all’appello da 53 estrazioni, mentre il 24 è assente da 39 turni. Non si hanno notizie del 9 da 35 giorni, mentre il 11 e 15 non rientrano nella combinazione vincente da 30 turni. Il 37 e 38 sono latitanti rispettivamente di 27 e 25 giorni. Infine segnaliamo il ritardo del 52 (24 estrazioni) e del 43 (22 estrazioni) Passiamo adesso ai numeri frequenti, ovvero quelli che sono stati estratti più spesso: il 20 è in vetta alla classifica con le sue 42 estrazioni, seguito a stretto giro di posta da 55 e 51, entrambi con 41 estrazioni. Tre numeri – 2, 46 e 51 – con 41 estrazioni, altrettanti con 40 estrazioni: parliamo di 17, 31 e 37.

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 7 DICEMBRE 2020

22 – 32 – 35 – 44 – 50

