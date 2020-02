MILLION DAY/ Estrazione numeri vincenti di oggi 7 febbraio 2020

«Siamo qui, qui per te, Siam gli amici che fan per te»: prendiamo a prestito i Neri per Caso ne “Il libro della giungla” per annunciare che “gli amici” del Million Day, ovvero i numeri vincenti, sono finalmente qui! Per la precisione li trovate a fondo pagina dove potrete scorgere, numero dopo numero, se la vostra serata prenderà una piega subito “top” o se invece dovrete accontentarvi della quarta sera del Festival di Sanremo per tirarvi su il morale. Si attende dallo scorso 4 febbraio una nuova vincita nel conto dei 98 “fortunatissimi” e perché non piazzarla prima di un weekend che si preannuncia caldo non solo a Milano visto il Derby: ora la cena sta quasi per sbarcare sulla vostra tavola, avete giusto il tempo per controllare i vostri numeri e trovare ovviamente la schedina che avete giocato. Se invece avete l’App My Lotteries… bravi, la tecnologia è sempre consigliata, ma il “vostro” Sussidiario vi garantisce la conferma necessaria per poter festeggiare o per “chinare il capo” e ritentare magari già da domani.

ESTRAZIONE MILLION DAY: I NUMERI RITARDATARI

Con i numeri giusti si può andare lontano lontano, o almeno con il conto in banca che potreste ritrovarvi dopo la cinquina azzeccata di questo nuovo Million Day di giornata (CONTROLLA I NUMERI VINCENTI A FONDO PAGINA): se però non fosse stata la combinazione perfetta e la vostra delusione inizia già a rendervi il “musone” che potrebbe condizionarvi le prossime ore, non vi preoccupate perché la possibilità di partecipare al Million Day è praticamente infinita. Già domani sera avrete la vostra rivincita: per farlo un consiglio utile potrebbe esser quello di “giocare” con la Dea Bendata e dunque, dopo i “frequenti”, eccovi a voi i “ritardari” o più semplicemente gli introvabili. Secondo le statistiche Lottomatica tutti i prossimi numeri hanno mancanze ormai storiche; puntare su di loro e provare così a sfidare la legge dei grandi numeri potrebbe essere la “mossa”. Eccovi la lista, dal 7 mancante da 41 estrazioni al 27 introvabile da 39 estrazioni; seguono poi il 17 inesistente da 27 estrazioni e il 13 che non si vede da 25 giocate consecutive. Con 24 mancanze troviamo invece il numero 47, seguito a ruota dal 32 e dal 12 (19 estrazioni mancanti), dal 31 (18 estrazioni) e dal 40 introvabile da 17 giorni consecutivi.

CRESCE L’ATTESA PER LA COMBINAZIONE VINCENTE

E così, tra un’attesa per il ritorno della Serie A e una conclusione del Festival di Sanremo, il Million Day torna a rendersi protagonista della serata che anticipa il weekend con i suoi nuovi numeri vincenti che potranno regalare qualche gioia “improvvisa” ai tanti giocatori che da tempo attendono questo momento. Un milione di euro da scovare non è facile eppure come potrete vedere a breve nella sezione dei numeri vincenti qui sotto sono solo 5 le cifre da azzeccare per sbancare il botteghino di Lottomatica: una scelta non difficilissima, 5 numeri tra l’1 e il 55, eppure di non “immediata” soluzione. Sono stati finora 98 i vincitori del Million Day che da febbraio 2018 hanno azzeccato la cinquina vincente, sarebbe molto bello riuscite a fare magari cifra tonda già da questa sera con l’estrazione del 7 febbraio che si appresta carica e esplosiva “as always”. Ricordiamo che si possono comporre diversi tipi di giocate, come ormai sanno a menadito i grandi appassionati Million: la giocata singola, quella plurima e la sistemistica, dove quest’ultima permette di generare un sistema integrale scegliendo da 6 a 9 numeri.

MILLION DAY, ESTRAZIONE 7 FEBBRAIO 2020

Mentre attendiamo l’uscita dei numeri vincenti del Million Day, occorre magari provare un’ultima “scalata” alla Dea Bendata con qualche consiglio che aiuti la giocata last minute che sappiamo bene essere la più utilizzata visti i ritmi frenetici della società di oggi. Se volete per una volta prendere la “fortuna” dal lato opposto, allora perché non puntare “contro” pronostico utilizzando alcuni dei numeri più usciti negli ultimi mesi: e così vi interesserà sapere, come riportano le statistiche di Lottomatica, che il numero 19 è uscito già 85 volte mentre 53 e 43 hanno avuto frequenza di 84 uscite in pochi mesi di Million Day. La classifica dei numeri frequenti prosegue poi con il numero 1 uscito già 78 volte e con 44-35-18 capitati sulla ruota nazionale del Miillion 77 volte. Sono invece 76 le giocate con presente i numeri 6 e 40 mentre sono 72 per il numero 37. Va ricordato da ultimo che indovinando 2 numeri il premio è di 2€, indovinandone 3 la vincita è di 50€, con 4 cifre si ottengono 1.000€ e, infine, con 5 numeri invece.. beh, siete qui per quel milione di euro, lo sappiamo bene!

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 7 FEBBRAIO 2020

9 – 14 – 20 – 31 – 32

(I numeri vincenti del concorso del Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



