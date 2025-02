Sta per ripetersi anche oggi l’appuntamento con la doppia estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay che tra le ore 13:00 e le 20:30 ci permetterà di scoprire quattro nuovissime sequenze di numeri vincenti sempre custodi di premi che oscillano (in base al fatto che sia la versione classica o quella, appunto, Extra del gioco) sempre tra cifre comprese tra 100mila e 1 milione di euro: appuntamenti – insomma – imperdibili perché complessivamente vi permetteranno di misurarvi per ben due volte giornaliere con l’amatissimo concorso raddoppiando (almeno: solo dal punto di vista figurativo) le vostre chance di segnare una vittoria nel Million Day!

Million Day, oggi 6 febbraio 2025/ Numeri vincenti dell'estrazione delle ore 20:30

Visto che di premi paliamo, mentre restiamo qui pazientemente in attesa di scoprire i numerini vincenti del Million Day delle ore 13:00 (che ovviamente vi riporteremo non appena saranno stati estratti), vale certamente la pena ricordarvi che la scorsa settimana è stata decisamente fortunata: tra martedì 28 e venerdì 31 gennaio – infatti – sono stati vinti ben quattro premi tra quelli massimi in palio, tre dal valore di 1 milione di euro (il 28, il 30 e il 31 tra Genzano di Roma, Arona e Trabia) e la quarta (ovviamente il 29, a Verona) da 100mila euro; in quella che – almeno per ora – possiamo considerare la settimana più fortunata dell’anno!

Estrazione numeri vincenti Million Day di oggi 6 febbraio 2025/ Le cinquine delle ore 13:00

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: