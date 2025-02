Rieccoci tornati al cospetto degli appuntamenti odierni con il Million Day e l’Extra MillionDay per accompagnare tutti voi carissimi lettori alla scoperta della seconda serie di numeri vincenti che alle ore 20:30 prenderanno il posto di quelli che abbiamo già scoperto assieme – e trovate il link qua attorno, nel caso lo cercaste – alle ore 13:00 e che non sappiamo ancora se sono riusciti a rendere milionario qualche nuovo giocatore: come sempre, se voleste ancora piazzare la vostra scommessa in attesa dei numeri serali del Million Day certi che quella combinazione che vi è venuta in mente poco fa possa essere quella vincente, potrete sempre farlo purché non siano passate le ore 20:20 dato che proprio 10 minuti prima del sorteggio si chiuderanno le finestre di gioco.

In tal senso, vale anche la pena ricordarvi che in ogni caso per giocare al Million Day dovrete sceglierne in totale cinque di numeri – tutti compresi fino alla cifra massima di 55 ed ovviamente diversi tra loro – che poi dovrete inserire nella vostra schedina: se mancassero pochi minuti all’ora x di chiusura delle scommesse, sappiate che la compilazione potrà essere fatta facilmente anche online sui vari siti delle agenzie di scommesse più diffusi e famosi; purché – però – abbiate già un account attivo e verificato, perché altrimenti dovrete perdere ancora qualche minuto per l’iscrizione.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: