Estrazione Million Day/ Numeri vincenti: la cinquina di oggi 7 gennaio 2021

Il dado è tratto: pochi istanti fa si è tenuta l’estrazione del Million Day di oggi, giovedì 7 gennaio 2021. A fondo pagina potete trovare i cinque numeri vincenti, ma in alternativa è possibile verificare le giocate andando a visualizzare lo storico delle estrazioni sul sito nella sezione «Estrazioni» del gioco MillionDAY.

In attesa di capire se incoroneremo già oggi il 140esimo vincitore della storia, vi ricordiamo che Lottomatica ha predisposto dei premi secondari: chi indovina quattro numeri si aggiudica 1.000 euro, chi indovina tre numeri si porta a casa 100 euro, mentre chi indovina due numeri si deve accontentare di 2 euro. Non dimentichiamo che i premi sono indicati al netto del prelievo applicato sulle vincite dell’8%. Per oggi è tutto: Il Sussidiario vi dà appuntamento a domani per l’estrazione di venerdì 8 gennaio 2021. (Aggiornamento di MB)

I NUMERI VINCENTI DI MILLION DAY 7 GENNAIO 2021

6 – 21 – 22 – 40 – 46

CACCIA AL NUOVO VINCITORE MILIONARIO

Ci siamo quasi: tra pochi minuti è in programma l’estrazione del Million Day di oggi, giovedì 7 gennaio 2021, e potrete controllare i cinque numeri vincenti a fondo pagina per effettuare le verifiche del caso. Ricordiamo che alle ore 19.00 sarà anche possibile seguire l’estrazione della cinquina in diretta su www.millionday.it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo Mediaset.

Attenzione però, in questi minuti è ancora possibile fare le ultime giocate in vista dell’estrazione del Million Day di questa sera: il gong scatterà alle ore 18.45 ed è consentito scommettere in ricevitoria, piattaforme online e applicazione My Lotteries. Ricordiamo che siamo alla ricerca del 140esimo vincitore della storia del gioco targato Lottomatica: l’ultima maxi-vincita è stata registrata in Lombardia.

MILLION DAY, LE TIPOLOGIE DI GIOCATA

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo del Million Day ed è tempo di andare a ripassare le tipologie di giocata messe a disposizione da Lottomatica. Come ben sappiamo, le modalità sono tre: singola, plurima e sistemistica. Partiamo dalla prima, che è la classica giocata base: la singola infatti prevede la compilazione di una schedina con una combinazione di 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, l’importo della giocata è fisso a 1 euro.

Poi c’è la giocata plurima, che consente di inserire all’interno della stessa schedina del Million Day fino a 10 giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri, tra 1 e 55 compresi, e al costo di 1 euro. Infine, spazio alla giocata sistemistica: questa permette la compilazione di una combinazione da 6 a 9 numeri, tra 1 e 55 compresi, che genera da un minimo di 6 ad un massimo di 126 giocate singole.



