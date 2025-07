Riparte la ricerca dei numeri vincenti del Million Day di oggi, 7 luglio 2025, ma stavolta scopriamo quelli dell'estrazione delle ore 20:30

C’è chi gioca al Million Day recandosi in ricevitoria e chi decide di mettersi alla prova della dea bendata online, ma in ogni caso bisogna aspettare l’estrazione dei numeri vincenti per scoprire se avete vinto. Ed è quello che sta per accadere anche nella serata di oggi, lunedì 7 luglio, visto che è in programma un nuovo concorso, con l’uscita della cinquina principale, a seguire poi quella dell’opzione Extra.

Come non cambia nulla nella sostanza tra le giocate online e quelle cartacee, allo stesso modo nulla varia per quanto riguarda la verifica. Infatti, potete affidarvi alle ricevitorie presenti sul territorio o consultare il sito ufficiale o l’applicazione del gioco Million Day.

I modi per scoprire se avete vinto sono diversi, ma l’ingrediente è sempre e solo uno: la calma, perché altrimenti rischiate di commettere degli errori di distrazione che possono costarvi caro.

Tenete allora ben presente l’obiettivo e la posta in palio (cioè le vincite), così probabilmente sarà più semplice mantenere alta la concentrazione in vista dell’uscita delle combinazioni fortunate del Million Day che possono stravolgere la vostra vita e quella di chi vi sta accanto…

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 2 – 25 – 29 – 42 – 43

Extra MillionDay: 13 – 27 – 39 – 41 – 47